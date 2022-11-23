Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed sorusuna yanıt

Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Esad ve Sisi ile görüşme olacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "Olabilir, siyasette küslük ve kırgınlık olmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Dünya Kupası için gittiği Katar'da Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Esad ve Sisi ile görüşme olacak mı?' sorusu geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Olabilir, siyasette küslük ve kırgınlık olmaz, eninde sonunda adımlarımızı atarız' yanıtını verdi.Erdoğan, 'Mısır Cumhurbaşkanı ile ikinci görüşme planlıyor musunuz?' sorusuna da 'Tarih verilir mi?' dedi.