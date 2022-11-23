Cem Belevi: Sezonu hızlı geçiriyorum
Cem Belevi, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken şarkıcı ve oyuncu, vitrinleri incelediği sırada basın mensuplarının fotoğraf isteğini de kırmadı.
Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Cem Belevi, 'Her şey yolunda. Bir reklam çekimim vardı, onunla alakalı geldim, gelmişken de eksiklerimi tamamlıyorum' açıklamasını yaptı.
SİNEMA FİLMİ YAKINDA
Yeni projelerin olduğunu belirten popçu, 'Önümüzde iki tane sinema filmi var. Onlara çalışıyorum, yakında çekimlerine başlayacağız. Onun dışında yeni şarkı çalışmalarımız var. Anlayacağınız sezonu hızlı geçiriyorum. Yoğun çalışıyoruz' dedi.