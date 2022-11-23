Cem Belevi: Sezonu hızlı geçiriyorum

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Cem Belevi, 'Her şey yolunda. Bir reklam çekimim vardı, onunla alakalı geldim, gelmişken de eksiklerimi tamamlıyorum' açıklamasını yaptı.Yeni projelerin olduğunu belirten popçu, 'Önümüzde iki tane sinema filmi var. Onlara çalışıyorum, yakında çekimlerine başlayacağız. Onun dışında yeni şarkı çalışmalarımız var. Anlayacağınız sezonu hızlı geçiriyorum. Yoğun çalışıyoruz' dedi.