MasterChef'te yeni dönem! 21 Kasım kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te yeni bir dönem başlıyor. Bireysel yeteneklerin ön plana çıkacağı yeni dönemde, kaptanlık oyunu geceye damga vurdu. Yeni dönemde pazar gecesi eleme potası 6 kişi yerine 4 yarışmacıdan oluşacak. Eleme usulü yerini puanlamaya bırakacak. MasterChef yeni dönemde her yemek yarışmacılar için kritik bir hale gelecek. İşte 21 Kasım Pazartesi MasterChef haftanın mavi ve kırmızı takımları...

MasterChef Türkiye'de programın bitmesine kısa bir süre kalırken, format değişiyor. MasterChef'te yeni dönemde bireysellik ağır basacak. Her tabağın öneminin arttığı bu dönemde puanlama ön plana çıkacak. Peki 21 Kasım 2022 kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu mu? İşte MasterChef'te ön planaMASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Burak Kaya oldu. Mavi takım kaptanı Burak kırmızı takım kaptanı olarak Ayaz'ı seçti.MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?Mavi TakımBurak Kaya (Takım kaptanı)GamzeKıvançTolgaFatma NurKırmızı TakımAyaz (Takım kaptanı)MetinGörkemYağızBüşraMASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?MasterChef Türkiye yarışmasında 13 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen Barış oldu.