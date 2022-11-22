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MasterChef'te yeni dönem! 21 Kasım kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te yeni bir dönem başlıyor. Bireysel yeteneklerin ön plana çıkacağı yeni dönemde, kaptanlık oyunu geceye damga vurdu. Yeni dönemde pazar gecesi eleme potası 6 kişi yerine 4 yarışmacıdan oluşacak. Eleme usulü yerini puanlamaya bırakacak. MasterChef yeni dönemde her yemek yarışmacılar için kritik bir hale gelecek. İşte 21 Kasım Pazartesi MasterChef haftanın mavi ve kırmızı takımları...

Ekleme: 22.11.2022 - 02:51 Güncelleme: 22.11.2022 - 02:56 / Editör: Ozge Selin
MasterChef'te yeni dönem! 21 Kasım kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de programın bitmesine kısa bir süre kalırken, format değişiyor. MasterChef'te yeni dönemde bireysellik ağır basacak. Her tabağın öneminin arttığı bu dönemde puanlama ön plana çıkacak. Peki 21 Kasım 2022 kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu mu? İşte MasterChef'te ön plana

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Burak Kaya oldu. Mavi takım kaptanı Burak kırmızı takım kaptanı olarak Ayaz'ı seçti.

MasterChef'te yeni dönem! 21 Kasım kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi Takım

Burak Kaya (Takım kaptanı)
Gamze
Kıvanç
Tolga
Fatma Nur

Kırmızı Takım

Ayaz (Takım kaptanı)
Metin
Görkem
Yağız
Büşra

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında 13 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen Barış oldu.
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