Pençe Kılıç Harekatı'nın emrinin verildiği anlarda dikkat çeken ayrıntı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ni kana bulayan hain saldırıda altı vatandaşımız hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.Bombayı bırakan ve onu patlatan teröristler başta olmak üzere çok sayıda şüpheli yakalanırken, kahraman Türk ordusu harekete geçti. Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Harekatı başlatıldı.Harekat emrinin verildiği o anCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekat emrini Endonezya dönüşü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bizzat bildirdi.Cumhurbaşkanı terör hedeflerinin tek tek yok edilmesi talimatını verdi. Harekatın başlatıldığı ana dair görüntüler de hızlıca yayıldı.Seccadeler dikkat çektiBakan Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a harekata dair ayrıntıları anlattığı anlarda bir detay dikkat çekti. Fotoğraf karesinde arka köşede seccadeler olduğu görüldü.