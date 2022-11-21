  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muğla'da terör operasyonunda 4 zanlı tutuklandı!

Muğla'nın Ula ilçesinde, PKK/KCK/YPG terör örgütü üyelerine yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ekleme: 21.11.2022 - 00:22 Güncelleme: 21.11.2022 - 00:27 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da terör operasyonunda 4 zanlı tutuklandı!
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu M.O. ve M.A'ya, ilçede bazı kişilerin yardım ettiği belirlendi.

M.O. ve M.A. ile yardım ve yataklık yaptığı belirlenen Suriye uyruklu A.E.E.F, M.E.M, H.O. ve A.A. da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O, M.A, H.O. ve A.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.E.E.F. ve M.E.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hıncal Uluç hayatını kaybetti!
Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı...
Çalışanlara 1000 TL doğalgaz yardımı: Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemeleri başladı!
Asılsız 'uyuşturucu' tezgahı! 'AK Parti ve MHP'lilerin yeğeni dediler CHP'lilerin akrabası çıktı!
Harekattan yeni görüntü... Türk savaş uçakları terör hedeflerini yerle bir etti!
Avrupa'nın göbeğinde çirkin saldırı: İslam düşmanlığını cami duvarlarına yansıttılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi!
Bakan Kirişci duyurdu! 'Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kuruyoruz'
Macron'a tokat! Fransa Cumhurbaşkanı bir kadın tarafından saldırıya uğradı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı! Maçı dünya liderleri ile birlikte izledi...
İYİ Parti'li Ayşegül Eltimur AK Parti’ye geçti!
İsveç'te Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto edip paçavralara sarıldılar! 'Operasyonu durdurun'
MSB: Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz
Kilis Öncüpınar'a roketli saldırı
Bahçeli'den 6'lı masaya aday tepkisi: Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları var
MSB: Harekat kapsamında 89 hedef imha edildi
Ümraniye'de İETT otobüsü kaza yaptı: 7 yaralı
Milli insansız savaş uçağı Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı
HDP'den PKK'lı teröristlere başsağlığı mesajı
Pençe Kılıç Hava Harekâtı dünya basınında: Türkiye hesabını soruyor
Seyit Onbaşı ile yükleniyor: İşte TSK'nın Pençe Kılıç operasyonunda kullandığı mühimmatlar

Seyit Onbaşı ile yükleniyor: İşte TSK'nın Pençe Kılıç operasyonunda kullandığı mühimmatlar

Merakla beklenen tarihi Bakan Nebati açıkladı: Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta gerçekleşecek

Merakla beklenen tarihi Bakan Nebati açıkladı: Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta gerçekleşecek

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık’ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık’ta başlıyor