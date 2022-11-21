Harem Otogarı'nda yazıhanenin çatısı uçtu

İstanbul Üsküdar'daki Harem Otogarı’nda şiddetli rüzgar nedeniyle bir otobüs firmasının yazıhanesinin çatısı uçtu. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı...

Olay, saat 14.30 sıralarında Üsküdar Harem Otogarı'nda meydana geldi. Şiddetli rüzgar sebebiyle bir otobüs firmasının çatısı uçtu. Uçan çatı yere düşerken olayda şans eseri ölen veya yaralanan kimse olmadı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri çevrede önlem alırken çatıya çıkan ekipler, yerinden oynayan çatı parçalarını aşağıya indirdi.