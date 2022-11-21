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Acı haberi Bakan Soylu verdi: Karkamış'taki roketli saldırıda 1'i çocuk 2 vatandaş hayatını kaybetti

Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye’nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 11.15'ten itibaren Karkamış'a 10 roket saldırısının yapıldığını ve bu saldırılar sonucunda 4 yaşındaki Ali Mahir Polat ile 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Soylu, 5 aylık hamile Büşra Karataş'ın da yaralandığını ve entube edildiğini söyledi.

Acı haberi Bakan Soylu verdi: Karkamış'taki roketli saldırıda 1'i çocuk 2 vatandaş hayatını kaybetti
Ekleme: 21.11.2022 - 17:08 Güncelleme: 21.11.2022 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Karkamış'taki roketli saldırıda 1'i çocuk 2 vatandaş hayatını kaybetti
Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

Terör bölgesinden bir saldırı gerçekleşti. 21:15'te ilk saldırı antik alana oldu. Bugün 11:15'ten bu saate kadar 10 adet atım gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanımız ile birlikteydik. Hem karkamış'ın içerisine hem de aynı zamanda okullarımıza da saldırı oldu. Öğretmen odasının camları kırılması suretiyle 22 yaşındaki Ayşenur Alkan öğretmenimiz şehit oldu. Mahallemize düzenlenen saldırlarda 5 yaşındaki bir çocuğumuz Hasan Karataş şehit oldu. Aynı evden Büşra Karataş, 5 aylık hamileydi. Şu anda entübe. Hem 5 aylık bebeğimizi Hem annemizi sağlıkçılarımız yaşatmaya çalışıyor. Dualarımız onlarla birlikte. Terörün insanlıktan yoksun yüzünün bir sonucudur. Biz bu saldırıları daha önce Hatay, Kilis ve Karkamış'ta daha önce yaşadık. Bunun tek karşılığı var. Atamayacak yere kadar atamayacak hale kadar mücadeleye devam edeceğiz. Allah kimseyi kötü komşu sahibi yapmasın. Bunu yapanlar bedelini ödüyor, ödemeye devam edecek.

BAKAN SOYLU VE BAKAN ÖZER SALDIRI BÖLGESİNDE
Ankara'daki AFAD programını yarıda keserek Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Suriye'den gerçekleştirilen terör saldırısında bir roketin isabet ettiği Kocatepe İlköğretim Okulunda inceleme yaptı.

Uçakla Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; kara yolu ile geçtikleri Karkamış'ta, YPG/PKK terör örgütünün roketli saldırısında hedef olan Kocatepe İlköğretim Okuluna geldi. Bakan Soylu ve Bakan Özer, okulun bahçesinde ve içerisinde inceleme yaptı. Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından bilgi verilen bakanların bölgedeki incelemelerinin süreceği öğrenildi. Bakanların, okulda hayatını kaybeden Sınıf Öğretmeni Ayşenur Alkan ile öğrenci Hasan Karataş'ın ailesini ziyaret etmesi de bekleniyor.
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