TBMM Başkanı Şentop: Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzla

Şentop, sosyal medya hesabından, "Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzla. Cenabıhak, mazluma kanat geren Mehmetçiğimizin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Hiç kimse unutmasın ki; tarihimizin her bir sayfası, 'vatan uğruna bin can feda' kararlılığımızı kanıtlayarak yazılmıştır." paylaşımı yaptı.