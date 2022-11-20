TBMM Başkanı Şentop: Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzla
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin mesaj paylaştı. Şentop, "Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzla" ifadelerini kullandı...
Şentop, sosyal medya hesabından, "Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzla. Cenabıhak, mazluma kanat geren Mehmetçiğimizin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Hiç kimse unutmasın ki; tarihimizin her bir sayfası, 'vatan uğruna bin can feda' kararlılığımızı kanıtlayarak yazılmıştır." paylaşımı yaptı.