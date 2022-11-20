Giresun'da inşaat işçisinin yüzüne demir saplandı

Giresun'da bir inşaat işçisi çalıştığı inşatta demir üzerine düştü.Demirin üzerine düşen 39 yaşındaki Celal Sayar'ın yüzüne inşaat demiri saplandı.Sayar, yüzünde demir saplı halde Giresun'daki hastaneye kaldırıldı.İlk müdahalesinin ardından demirin yüzünden çıkartılması için Samsun'a sevkedildi.Celal Sayar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı.İHA'nın haberine göre, yüzündeki demir çıkartılan Sayar, daha sonra hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.