Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Yeni Yusufeli Yollarını hizmete sunuyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından 'Artvin ve Erzurum arasındaki ulaşımı güçlendiren 69,2 km'lik Yeni YUSUFELİ Yollarını hizmete sunuyoruz' paylaşımında bulundu.Bakan Karaismailoğlu öte yandan Yusufeli Barajı projesi kapsamında yapılan yollara ilişkin de yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nın salı günü açılacağını belirterek, 'Baraj projesi kapsamında Yusufeli ilçesinin mevcut yerleşkesi ve kara yolunun bir bölümü sular altında kalacağı için ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak relokasyon yollarını projelendirdik. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında, 3 kesim halinde toplam 69,2 kilometre uzunluğunda inşa edilen relokasyon yollarında, 56,7 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel, 3 bin 615 metrelik 19 adet köprü ve viyadük bulunuyor. Projede ayrıca, bölgedeki yerleşkelerin yola katılımını sağlayan 5 farklı seviyeli, 12 hemzemin olmak üzere toplam 17 adet kavşak yer alıyor' dedi.2003 yılında Türkiye genelindeki bütün tünellerin uzunluğunun 50 kilometre olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, şu an Yusufeli Barajı'nın etrafında 56,7 kilometrelik tünel inşa edildiğine vurgu yaptı. Projedeki tünellerin 'Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu' (NATM) ile 5 yıl içinde tamamlandığının altını çizen Karaismailoğlu, tünellerin elektromekanik işleri kapsamında aydınlatma, havalandırma, haberleşme ve trafik sistemlerinin de hazır olduğunu belirtti.Tünellerin yönetimi için T-11 ve T-12 tünelleri arasında Yusufeli yeni ilçe merkezinde Tünel Kontrol Merkezi'nin de bulunacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:'Güzergahtaki geniş ve zorlu vadi geçişleri; toplam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 adet teknolojik köprü ile sağlanacak. Tekkale Viyadüğü, 628 metre uzunluğunda dengeli konsol yöntemiyle inşa edildi. 5 açıklığa sahip viyadüğün en yüksek ayağı 144 metreye ulaşıyor. Köprünün üst yapı genişliği 14,5 metredir. Yusufeli Viyadüğü ise itme sürme yönteminin kullanıldığı ortotropik çelik üst yapı tipinde 685 metre uzunluğunda, 9 açıklıklı olarak projelendirildi. En yüksek ayağı 147 metreye ulaşan viyadüğün üst yapı genişliği 16,5 metredir. Viyadüğü, 2023 yılı içerisinde trafiğe açmayı hedefliyoruz. Şilenkar Viyadüğü'nün uzunluğu ise 530 metre. 4 açıklığa sahip viyadüğün en yüksek ayağı 135 metreye ulaşıyor. Dengeli konsol yöntemi ile inşa edilen köprünün üst yapı genişliği 16,5 metredir. Yusufeli Baraj Viyadüğü 345 metre uzunluğunda, dengeli konsol yöntemiyle 3 açıklıklı yapıldı. En yüksek ayağı 72 metreye ulaşan viyadüğün üstyapı genişliği 16,5 metredir.'Relokasyon yolları ile hem ulaşımın hızlı ve konforlu hale geleceği hem de bölge ekonomisinin canlanacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, 'Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak Yusufeli Barajı; enerjiden şehirciliğe, ulaştırmadan çalışma hayatına kadar pek çok sektörü doğrudan etkileyecek. Yusufeli Barajı relokasyon yollarının inşa edilmesiyle ilçenin yeni yerleşkesine kesintisiz ulaşımı tesis ettik. Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede, doğaya meydan okuyan yüksek teknoloji ürünü sanat yapılarıyla ulaşım standardını arttırdık.Ayrıca proje ile Artvin'i Erzurum'a, Kafkasları ve Karadeniz sahil kesimini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksının standardını önemli ölçüde yükselterek, bölgeler arası ticari hareketliliğin artırılmasına da katkı sağladık.Artvin-Erzurum yolu daha güvenli ve konforlu hale geldi. Yolun büyük bölümü tünel, köprü ve viyadüklerle geçilerek Artvin'in yüksek turizm potansiyeline sahip eşsiz doğasını da koruduk. Yusufeli Barajı relokasyon yollarıyla; Yusufeli-Sarıgöl-Öğdem ile Yusufeli-İspir gibi yerel yol ağlarının da konforlu kara yolu bağlantısını sağladık' dedi.