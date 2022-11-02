İstanbul’da terör operasyonu: 6 gözaltı

Kahraman Mehmetçik, yurt genelinde terörle mücadelesini sürdürüyor.Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri, terör mensuplarının ensesinde.Bu kapsamda yapılan operasyonlar başarıyla sürerken bir yenisi daha eklendi.İstanbul'da düğmeye basan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.İHA'nın aktarımına göre; operasyonda 6 şüpheli yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.