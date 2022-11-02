İstanbul’da terör operasyonu: 6 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kahraman Mehmetçik, yurt genelinde terörle mücadelesini sürdürüyor.
Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri, terör mensuplarının ensesinde.
İstanbul'da operasyon için düğmeye basıldı
Bu kapsamda yapılan operasyonlar başarıyla sürerken bir yenisi daha eklendi.
İstanbul'da düğmeye basan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
6 şüpheli yakalandı
İHA'nın aktarımına göre; operasyonda 6 şüpheli yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.