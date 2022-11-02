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FETÖ, TSK’da yeniden mahrem yapılanma kurmuş! Eskişehir merkezli operasyonda 21 kişi yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü FETÖ’nün askeri güncel yapılanmasına yönelik çok önemli bir operasyona imza attı. Örgütün 15 Temmuz’da hain darbe girişimini gerçekleştiren TSK’daki mahrem yapılanmasını yeniden harekete geçirmeye çalıştığı bir kez daha gözler önüne serildi. TSK’dan ihraç edilen 6 Albay, 2 Yarbay, 5 Üsteğmen ve aktif görevde olan 1 Binbaşı’nın da aralarında bulunduğu 23 zanlının, yeniden askeri mahrem yapılanmaya gittiği, kamu kurumlarına sızmak için faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Eskişehir merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 21 zanlı yakalandı.

Ekleme: 2.11.2022 - 16:16 Güncelleme: 2.11.2022 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terör, İstihbarat, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri koordinesinde geçen ay gerçekleştirilen örgütün güncel ve mali yapılanmasına yönelik Gazi Turgut Aslan operasyonu sonrasında bu kez örgütün sözde "Güncel Askeri Mahrem Yapılanması" deşifre edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından güncel askeri yapılanma içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen aralarında askeri mahrem yapılanmada müdür yardımcısı, ihraç subaylar, mahrem imam, aktif Binbaşı, aktif Doktor ve çeşitli meslek gruplarında çalışan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

7 İLDE 23 GÖZALTI KARARI

Örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde güncel olarak faaliyet gösterdikleri ve operasyonel hatlarla irtibat kurdukları tespit edilen, çoğunluğu ihraç askeri personel 23 zanlının yakalanmasına yönelik Eskişehir merkezli Ankara, İstanbul, Samsun, Muğla, Kahramanmaraş ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 7 ilde 23 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

MAHREM YAPIDA AKTİF ALBAY, YARBAY VE BİNBAŞILAR YAKALANDI

Operasyonda 1'i askeri yapılanmada görev yapan özel sektör çalışanı mahrem imam, daha önce TSK'dan ihraç edilen 6 albay, 2 Yarbay, 5 Üsteğmen, 1 aktif görevde Binbaşı 1'i aktif 2 doktor, 1 ihraç Mühendis, 1 Öğretmen ve 2 özel Sektör çalışanı olan 21 şüpheli yakalandı.

YENİDEN SIZMA FAALİYETE YÜRÜTMÜŞLER

Firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, zanlıların kamu kurumlarına sızma faaliyeti yaptığı tespit edildi. Operasyon kapsamında zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 7 bin 670 Euro, 16 bin 75 Dolar, 29 bin 500 Türk Lirası olmak üzere yaklaşık 500 bin 000 lira para ve çeşitli ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıca zanlıların birbirleriyle irtibat kurdukları operasyonel hat ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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