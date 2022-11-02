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Beyaz Gazete
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ABD'deki gizemli sekiz saati sorulan Kılıçdaroğlu yayını terk etti! 'Şimdilik iyi akşamlar dilerim'

ABD'nin ardından İngiltere'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, sunucunun "Bir ara başka bir adrese gitme durumunuz var mı? Çünkü hep soruluyor '8 saat nereye gitti' diye. Bu kez başka bir adaya gitme durumu olur mu?" sorusu üzerine yayını terk etti.

Ekleme: 2.11.2022 - 23:07 Güncelleme: 2.11.2022 - 23:15 / Editör: Ozge Selin
ABD'deki gizemli sekiz saati sorulan Kılıçdaroğlu yayını terk etti! 'Şimdilik iyi akşamlar dilerim'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sekiz saat ortadan kaybolduğu ABD ziyaretinin ardından dün İngiltere'ye gitti.

Londra'da bulunan Kılıçdaroğlu, partisinin fonladığı KRT TV'nin canlı yayınına bağlandı.

Sunucu Kılıçdaroğlu'na 'İngiltere ziyaretiniz yakından takip edilecek. Bir ara başka bir adrese gitme durumunuz var mı? Çünkü hep soruluyor '8 saat nereye gitti' diye. Bu kez başka bir adaya gitme durumu olur mu?' sorusu yöneltti.

YAYINI TERK ETTİ

Kılıçdaroğlu bu soru üzerine üzerine 'Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim' ifadelerini kullanarak yayını terk etti.

'HAMBURGER YEDİK' DEMİŞTİ

ABD'de çeşitli temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, New York'taki temaslarını tamamlamasının ardından kara yolu ile Pensilvanya üzerinden Washington'a gitmişti.

Kılıçdaroğlu, ortadan kaybolduğu anları 'Hamburger yemeye gittik' diyerek geçiştirmişti.
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