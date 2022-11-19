Bakan Nebati'den KOBİ ve işletmelere net mesaj: Desteklemeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası ile istişare toplantılarını TÜMSİAD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ederek sürdürdü. Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Nebati, "Stratejik bir öneme sahip olan KOBİ'lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.İŞ DÜNYASI İLE İSTİŞARESosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Nebati, iş dünyası ile istişare odaklı gerçekleştirdikleri görüşmeleri sürdürdüklerini belirti.Bakan Nebati, paylaşımında KOBİ ve işletmlere ilişkin de "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, üretim odaklı politikalarımızla ülkemizin ekonomik gelişiminde stratejik bir öneme sahip olan KOBİ'lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.