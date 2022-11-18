Oğlunun cenazesini almak için giden anne trafik kazasında hayatını kaybetti!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Onur Halıcı (27), yalnız yaşadığı evinde doğalgaz borusuna asılmış halde ölü olarak bulundu. Halıcı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Halıcı'nın Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı, sözleşmesinin 2 ay önce sona erdiği öğrenildi.Halıcı'nın acı haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Halıcı'nın cenazesini almak için yakınları Ordu'dan yola çıktı. Halıcı'nın annesinin de bulunduğu otomobil Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Halıcı'nın annesi Emine Halıcı (56) ve Hayrettin Aktaş hayatını kaybetti.