Kemal Kılıçdaroğlu, TTB heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyeti ile makamında görüştü.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın yayın organına katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) kimyasal silah iftirası atmıştı.Başlatılan soruşturma sonucu Fincancı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, TTB'nin yönetimi mihalefet ile temaslar kurark durumu görüşüyor.Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bugün kabul etti.Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.