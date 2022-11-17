  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden temizlik işçisine acı veda

Ordu'da, başıboş köpeklerden kaçarken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisi Metin Tirkil (53) için görev yaptığı büyükşehir belediyesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Tirkil, dualarla toprağa verildi.

Ekleme: 17.11.2022 - 15:15 Güncelleme: 17.11.2022 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden temizlik işçisine acı vedaKaza, dün sabah saatlerinde Karacaömer Mahallesi Ordu- Ulubey yolunda meydana geldi.

Bölgede çöp temizliği yapan belediye işçisi 2 çocuk babası Metin Tirkil, fındık fabrikasına ait olduğu ileri sürülen 'Breed' ırkı 2 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan Tirkil'e, A.K. yönetimindeki 55 RG 390 plakalı hafif ticari araç çarptı. Yaralanan Metin Tirkil, ambulansla kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında araç sürücüsü A.K. ile fabrika sahibi A.D. ve köpeklerin bakımından sorumlu E.D. gözaltına alındı.

Köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden temizlik işçisine acı veda
TÖREN DÜZENLENDİ

Mehmet Tirkil için bugün görev yaptığı Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Tirkil'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne ait morgdan alınarak, belediye hizmet binası önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi. Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Tirkil'in yakınlarına başsağlığı diledi. Bu sırada, Metin Tirkil'in eşi Nuray, kızı Ceren ile oğlu Anıl Tirki, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınıp dualar okunmasının ardından Metin Tirkil'in cenazesi Altınordu ilçesindeki İmam Hatip Camii'ne getirildi.Burada kılınan cenaze namazının ardından Metin Tirkil, Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.Gözaltındaki 3 şüphelinin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

Köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden temizlik işçisine acı veda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
Ankara Kızılay'da bomba paniği!
Yunan Bakan Dendias'tan Libya'da diplomatik skandal: Trablus yönetiminden çok sert tepki
Taksim bombacısının ifadesi ortaya çıktı
AK Partili Osman Nuri Kabaktepe’den altılı masaya zor sorular
CHP'li vekillerin mahkeme baskını: Fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Merkez Bankası döviz rezervleri yılın zirvesine yükseldi
ABD’li senatörden küstah sözler! Türkiye’ye böyle saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeler başıboş sokak hayvanlarını toplamalı
Kadıköy'de metrobüs kaza yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyi Parti'ye çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya'nın ailesine çağrı: Nakli kubur teklifimiz hala masadadır
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar!
Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sabotaj sorumlusu etkisiz
Tuzla Belediye Başkanı Şadı Yazıcı: İmamoğlu döneminin kıyası Sözen dönemidir
Başkan Erdoğan duyurdu! Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı
Afrika ülkelerinin Türkiye'nin silahlarına ilgisi konuşuluyor
MHP’den kanun teklifi: Türk Tabipleri Birliği’nden ‘Türk’ ibaresi kaldırılsın
İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır'a terörist diyemedi
İstanbul dahil 39 kente sarı kodlu uyarı: Öğleden sonra kuvvetli vuracak

İstanbul dahil 39 kente sarı kodlu uyarı: Öğleden sonra kuvvetli vuracak

​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor

​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor

Gümüşhane'de büyük keşif: Anadolu'da ilk kez ortaya çıktı

Gümüşhane'de büyük keşif: Anadolu'da ilk kez ortaya çıktı

WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi

WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi

Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Savaşın ne zaman biteceğini duyurdu: Dünyanın beklediği açıklama geldi

Savaşın ne zaman biteceğini duyurdu: Dünyanın beklediği açıklama geldi