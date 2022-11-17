Konya'da yedi kişiyi öldüren sanık Mehmet Altun'a yedi kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!

Konya'da aynı aileden yedi kişinin öldürülmesine ilişkin sanık Mehmet Altun'a yedi kez ağırlaştırılmış müebbet, farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası verildi. Diğer 10 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Altun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki avukatları ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.Dedeoğulları ailesinin avukatları, duruşmada reddihakim talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, duruşmada verdiği ara kararda, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu kanaatine vararak katılan avukatlarının taleplerinin reddine karar verdi.Duruşmada söz verilen sanık Mehmet Altun, Dedeoğulları ailesinin avukatlarına yönelik, 'Ben bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Ben bugüne kadar söylenecek her şeyi söyledim.' ifadesini kullandı.Altun'un bu ifadeleri üzerine müşteki Çetin Dedeoğulları sanığa tepki gösterdi. Ardından duruşma salonunda kısa süreli arbede yaşandı.Mahkeme başkanı, duruşmaya bir süre ara verdi.Aranın ardından kararını açıklayan heyet, sanık Altun'a 7 kişiye yönelik 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.Altun'a ayrıca 'Yakarak mala zarar verme' suçundan 4 yıl, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 4 yıl, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi.Diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş'in (Harun Keleş'in oğlu) de 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' ve diğer suçlardan beraatine hükmedildi.Duruşmayı HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, bazı illerin baro başkanları da izledi.Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz 2021'de bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemiş, cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos'ta yakalanmıştı.Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanıklar hakkında açıklanan mütalaada, katil zanlısı Mehmet Altun'un olay günü soğukkanlı ve silahlı şekilde, tanınmamak için maske ve kendisine ait olmayan bir araçla maktullerin evine gittiği, diğer sanıkların 'azmettirmesi' olmadan olayı gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilmişti.Sanık Altun'un 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 'Yakarak mala zarar verme', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçlarından hapisle cezalandırılması talep edilmişti.Mütalaada, diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ve Ayşe Keleş'in de 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.Bu sanıkların da 'Yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, Ali Keleş'in (Harun Keleş'in oğlu) delil yetersizliğinden beraati talep edilmişti.