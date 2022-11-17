Bakan Ersoy açıkladı: Yabancı turist sayısında rekor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2022 yılı Ocak - Eylül döneminde turizm geliri 35 milyar doları aştı. 2022 yılı sonunda 50 milyondan fazla turist, 44 milyar dolar gelir hefliyoruz. 2022 yılı Ocak - Eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 40.25 milyon kişi. 2002-2022 yılları arasında 9.042 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandı" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesinin yanı sıra bağlı ve ilgili kuruluşların bütçeleri de ele alınıyor.Komisyonda bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Ersoy, yabancı turist sayısına ilişkin rakamları açıkladı. Bakan Ersoy, 9 aylık dönemde Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısında rekor kırıldığını belirtti.Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar;Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2022 yılı Ocak - Eylül döneminde turizm geliri 35 milyar doları aştı. 2022 yılı sonunda 50 milyondan fazla turist, 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz. 2022 yılı Ocak - Eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 40.25 milyon kişi. 2002-2022 yılları arasında 9.042 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandı" dedi.