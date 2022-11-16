Dini kanaat önderlerinden İstiklal Caddesi'nde teröre karşı birlik mesajı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor. 35 ülkenin konsolos ve temsilcileri teröre karşı birlik mesajı verdi.
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor. 35 ülkenin konsolos ve temsilcileri teröre karşı birlik mesajı verdi.
Temsilcilerin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
Hiç kimse kardeşliğimizi, birliğimizi bozamayacak. Yüzyıllardır burada kardeşçe yaşıyoruz, yüzyıllarca daha devam edeceğiz.