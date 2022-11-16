Dini kanaat önderlerinden İstiklal Caddesi'nde teröre karşı birlik mesajı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor. 35 ülkenin konsolos ve temsilcileri teröre karşı birlik mesajı verdi.Temsilcilerin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:Hiç kimse kardeşliğimizi, birliğimizi bozamayacak. Yüzyıllardır burada kardeşçe yaşıyoruz, yüzyıllarca daha devam edeceğiz.