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Putin'e bir darbe daha: Gazprom'un hisselerine el koydular

Polonya, Rus enerji şirketi Gazprom'un Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattındaki hisselerine geçici olarak el koyma kararı aldı. Söz konusu adımın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına bir yanıt olduğuna dikkat çekildi.

Putin'e bir darbe daha: Gazprom'un hisselerine el koydular
Ekleme: 15.11.2022 - 17:34 Güncelleme: 15.11.2022 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Putin'e bir darbe daha: Gazprom'un hisselerine el koydular
Polonya resmi haber ajansı PAP'a göre, söz konusu karar Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda tarafından alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Polonya hükümeti, Gazprom'un Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattındaki hisselerini geçici olarak devraldı.' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adımın Polonya'nın altyapısının güvenliği için önemli olduğu belirtilen açıklamada, bunun aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına bir yanıt olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buda, 'Polonya, Rus saldırganlığının sonuçlarına karşı koymak ve aynı zamanda Rus sermayesini ve Rus etkilerini ortadan kaldırmak için her şeyi yapıyor. Polonya anayasasına göre kamulaştırma mümkün değil, bu nedenle İçişleri ve İdare Bakanlığı ile birlikte geçici kayyum sağladık.' ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya Rus gazını taşıyan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya'daki sahibi olan EuRoPol Gaz şirketinin hisselerinin yüzde 48'i Rus enerji şirketi Gazprom'a, yüzde 48'i Polonyalı kamu iktisadi teşekkülü PGNiG'e, yüzde 4'ü ise Polonyalı petrol şirketi PKN Orlen'e ait.
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