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PKK’nın sözde hastanesi yerle bir edildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Tunceli’de 881 personelin katılımıyla “eren abluka sonbahar-kış-13 şehit jandarma astsubay üstçavuş celil mutlu operasyonu” başlatıldı. Ovacık kırsalında 23 farklı noktada tespit edilen 2 mağara ve 5 sığınak içerisinde PKK terör örgütünün sözde hastanesi de ele geçirildi.

Ekleme: 15.11.2022 - 11:09 Güncelleme: 15.11.2022 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
PKK’nın sözde hastanesi yerle bir edildi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınır ötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-13 (Tunceli-Ovacık-Yoğunçam) Şehit Jandarma Astsubay Celil Mutlu operasyonu' başlatıldı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 881 personel 65 operasyonel tim görev alıyor.

PKK'NIN SÖZDE HASTANESİ YERLE BİR EDİLDİ
Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen arazi araması taramasında tespit edilen 23 farklı noktada PKK terör örgütünün 1'i sözde hastane olarak kullandığı tespit edilen 2 adet mağara ve 5 adet sığınak içerisinde; 9 Piyade Tüfeği, 730 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 10 roketatar mühimmatı, 3 EYP yapımında kullanılan telsiz, 12 EYP yapımında kullanılan pil bloğu, 45 ameliyat malzemesi, 11 ameliyat aleti, 10 serum, 200 neşter, 4 şırınga, 90sargı bezi, 2 oksijen tüpü, 400 metre uzunluğunda branda ve çok sayıda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz getirildi.


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