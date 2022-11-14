Tesla aracı kontrolden çıktı: 2 ölü, 3 yaralı

Çin'in Guangdong eyaletindeki Chaozhou şehrinde Tesla'ya ait Model-Y aracı kontrolünü kaybetti. Kaza 5 Kasım'da Tesla sürücüsünün aracı park etmeye çalışırken aracın aniden hız yapması ve frenlerinin çalışmaması sonucu gerçekleşti. Kontrolünü kaybeden araç, önce 2 motosikletli ve 2 bisikletliye ardından duvara çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsü ve bisikleti kullanan lise öğrencisi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Aracın kullanılamaz hale geldiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Kazayla ilgili Çin polisi tarafından soruşturma başlatılırken Tesla yetkilileri polise gerekli her türlü yardımı sağlayacaklarını açıkladı. Kazaya ilişkin görüntüleri inceleyen Tesla, aracın hızlanırken fren lambalarının açık olmadığını ve frene basılıp basılmadığıyla ilgili şüpheleri olduğunu aktardı.