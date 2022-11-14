Sivas'ta 42 bin 900 makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il merkezindeki bir iş yeri ile bir araçta arama yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il merkezindeki bir iş yeri ile bir araçta arama yaptı.aron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.Aramada, 38 bin 300'ü dolu, 4 bin 600 boş makaron ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.