  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 19,17 - 19,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sivas'ta 42 bin 900 makaron ele geçirildi

Sivas'ta 42 bin 900 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 14.11.2022 - 15:08 Güncelleme: 14.11.2022 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Sivas'ta 42 bin 900 makaron ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il merkezindeki bir iş yeri ile bir araçta arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il merkezindeki bir iş yeri ile bir araçta arama yaptı.aron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Aramada, 38 bin 300'ü dolu, 4 bin 600 boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Erk Acarer'in hükümeti suçlayan ifadelerine İYİ Parti'li Türkkan destek verdi
Taksim'deki patlamada vefat eden Ecrin ve babası son yolculuğuna uğurlandı
Altılı masadan terör saldırısına ilişkin ortak bildiri
Zelenskiy'den Herson'da zafer pozu
PKK'nın Taksim'de gerçekleştirdiği hain bombalı saldırının ardından provokatif paylaşım yapıldı
6'lı masa 8'inci kez toplandı: Görüntüler tepki çekti!
İstiklal Caddesi'ndeki bombacıyla İsrailli iki asker aynı karede
Küçükçekmece’de kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi
MHP'den PKK'lı teröristlere idam talebi
ABD’nin Suriye’de açtığı akademiden çıkan teröristlerden sivillere bombalı saldırı
Hain saldırının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret eden İmamoğlu'na esnaftan ağaç tepkisi
Asgari ücret toplantısı aralıkta başlıyor
Taksim'i kana bulayan patlayıcı TNT çıktı
Süleyman Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz
Putin’den İstanbul’daki patlamaya ilişkin taziye mesajı
Taksim'deki bombalı saldırının detayları belli oldu! Teröristin kimliği de açıklandı
Bakan Bozdağ: Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltında
Taksim'e bombayı yerleştiren teröristin yakalandığı andan kareler
Macron'dan Türkiye'ye Türkçe mesaj: Acınızı paylaşıyoruz terörle mücadelede yanınızdayız
Taksim'de bomba bırakan kadın teröristin kaçış anı kamerada
İstiklal Caddesi'nde patlama: Saldırı noktasına karanfil bırakıldı

İstiklal Caddesi'nde patlama: Saldırı noktasına karanfil bırakıldı

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor

27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor

Tabakanın altından çıkardı: Yıllardır gizli kalmıştı hepsi birden bulundu

Tabakanın altından çıkardı: Yıllardır gizli kalmıştı hepsi birden bulundu

Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! 1 yaşındayken köpek kulübesine hapsedilen bebeğin son hali dram yarattı!

Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! 1 yaşındayken köpek kulübesine hapsedilen bebeğin son hali dram yarattı!

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor