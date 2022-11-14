Sergey Lavrov hastaneye kaldırıldı

,Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Zirvesi'ne katılmak için Endonezya'ya hareket etti.Pazar günü Bali Adası'na gelen Lavrov, bir süre sonra rahatsızlık geçirdi.Lavrov'un, kalbindeki bir rahatsızlıktan dolayı hastaye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.Bir diğer yandan, Sergey Lavrov'un güncel sağlık durumu ile ilgli herhangi bir bilgi paylaşılmadı.Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un hastaneye kaldırıldığına dair basında çıkan haberlerin "sahte" olduğunu söyledi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Bu, elbette, sahtekarlığın zirvesidir." dedi.