Sergey Lavrov hastaneye kaldırıldı
G20 zirvesi için Endonezya'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
,Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Zirvesi'ne katılmak için Endonezya'ya hareket etti.
Pazar günü Bali Adası'na gelen Lavrov, bir süre sonra rahatsızlık geçirdi.
Hastaneye kaldırıldı
Lavrov'un, kalbindeki bir rahatsızlıktan dolayı hastaye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Bir diğer yandan, Sergey Lavrov'un güncel sağlık durumu ile ilgli herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Rusya yalanladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un hastaneye kaldırıldığına dair basında çıkan haberlerin "sahte" olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Bu, elbette, sahtekarlığın zirvesidir." dedi.
Pazar günü Bali Adası'na gelen Lavrov, bir süre sonra rahatsızlık geçirdi.
Hastaneye kaldırıldı
Lavrov'un, kalbindeki bir rahatsızlıktan dolayı hastaye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Bir diğer yandan, Sergey Lavrov'un güncel sağlık durumu ile ilgli herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Rusya yalanladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un hastaneye kaldırıldığına dair basında çıkan haberlerin "sahte" olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Bu, elbette, sahtekarlığın zirvesidir." dedi.