İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim projesine başvurular için son gün

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal medya hesabı üzerinden İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim projesi başvurularıyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

TOKİ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim projesine e-Devlet üzerinden başvuruların bugün saat 18.00'de sona ereceği bilgisi paylaşıldı. Banka üzerinden müracaatlar ise 15 Kasım tarihinde sona erecek.'İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim Projemizin e-Devlet başvuruları bugün saat 18.00'de sona eriyor.Banka şubeleri aracılığı ile başvurularınızı ise 15 Kasım 2022 mesai saati bitimine kadar gerçekleştirebilirsiniz.'