Asgari ücret toplantısı aralıkta başlıyor

Türkiye, gözlerini yeni asgari ücret açıklamasına dikti.Merakla beklenen asgari ücrete, 2022 yılı içerisinde 2 kez zam uygulaması yapılmıştı.2 bin 825 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarılan asgari ücrete yıl sonunda yeni bir zam daha gelecek.Zam senaryoları kulislerde tartışılırken, toplantının yapılacağı tarih açıklandı.Asgari ücret tespit komisyonu, 7-8-9- Aralık tarihlerinde toplanarak ücreti belirleyecek.Belirlenen asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.