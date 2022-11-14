Asgari ücret toplantısı aralıkta başlıyor
Asgari ücretli çalışanların merakla beklediği yeni zam görüşmeleri 7-8-9- Aralık'ta başlayacak.
Türkiye, gözlerini yeni asgari ücret açıklamasına dikti.
Merakla beklenen asgari ücrete, 2022 yılı içerisinde 2 kez zam uygulaması yapılmıştı.
2 bin 825 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarılan asgari ücrete yıl sonunda yeni bir zam daha gelecek.
Zam senaryoları kulislerde tartışılırken, toplantının yapılacağı tarih açıklandı.
Aralık ayında toplanıyor
Asgari ücret tespit komisyonu, 7-8-9- Aralık tarihlerinde toplanarak ücreti belirleyecek.
Belirlenen asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.