Tekirdağ'da 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda iki ilçede bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda 150 gram bonzai, 28 gram eroin, 44 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y, O.A. ve H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.