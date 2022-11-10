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Rusya'da eşcinsellik 'yıkıcı değerler' kategorisine alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladığı kararname ile eşcinsellik, Rusya’da “yıkıcı fikir ve değerler" kategorisine girdi.

Ekleme: 10.11.2022 - 10:59 Güncelleme: 10.11.2022 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Rusya'da eşcinsellik 'yıkıcı değerler' kategorisine alındıDünyada tepkiyle karşılanan LGBT ve türevleri olan topluluklar sebebiyle meşrulaştırılmaya çalışılan eş cinselliğe karşı Rusya'da da önlemler alınıyor.

Eşcinsellik Rusya'da 'yıkıcı fikir ve değerler' kategorisinde
Daha önce eşcinsellik propagandasının yasaklanmasına dair kararlar alınan Rusya'da bu kez eş cinsellik, Rus toplumu için “yıkıcı fikir ve değerler' kategorisine alındı.

'Eş cinsellik Rus toplumu için tehdit oluşturuyor'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı, “Rusya'nın Geleneksek Manevi ve Ahlaki Değerlerinin Korunmasına ve Güçlendirilmesine İlişkin Devlet Politikası Esaslarının Onaylanması” hakkındaki kararname ile eş cinselliğin Rus toplumuna zarar verdiği vurgusu yapılarak, Rus toplumu için tehdit oluşturduğu aktarıldı.

Kararnamede, eşcinsellik için, 'Rusya vatandaşları üzerindeki yıkıcı ideolojik etkinin ülkedeki demografik durum için bir tehdit haline geldiği' belirtilerek, eşcinsellik, 'Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler' kategorisi içerisinde tutuldu.

'Çok uluslu ve farklı inançlı ülkenin birliğini sağlayan geleneksel değerler, Rus toplumunun temelidir' Rus halkının manevi değerlerinin korunmasına yönelik alınan kararda, 'Rus vatandaşlarının dünya görüşünü oluşturan ve bunu nesilden nesile aktaran ve birliğini oluşturan ahlaki değerlerdir. Rusya'nın egemenliğini korumayı ve güçlendirmeyi mümkün kılan, çok uluslu ve farklı inançlı ülkenin birliğini sağlayan geleneksel değerler, Rus toplumunun temelidir.' denildi.

'Geleneksel değerlerin korunması için çalışmaların yürütüleceği ana alanlar'
Kararnamede, Rus toplum kültürünün tahrif edilmesine karşı programlar üretileceği ifade edilerek, 'Kararname, stratejik planlamaların hazırlanması, bölümler arası koordinasyonun sağlanması, kültür ve eğitim alanındaki projeler için devlet destek sisteminin iyileştirilmesi, biçim ve yöntemlerin iyileştirilmesi dahil olmak üzere geleneksel değerlerin korunması için çalışmaların yürütüleceği ana alanları listeler.' denildi.
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