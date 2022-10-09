  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sır gibi saklanan ABD programının detayları ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sır gibi saklanan ABD programının detayları ortaya çıktı. Joe Biden ve Beyaz Saray’dan yetkililerle görüşmesinin olmayacağı öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun programı şu şekilde...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sır gibi saklanan ABD programının detayları ortaya çıktı
Ekleme: 9.10.2022 - 22:19 Güncelleme: 9.10.2022 - 22:42 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sır gibi saklanan ABD programının detayları ortaya çıktı
Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti için bugün Boston kentine gitti. Kılıçdaroğlu'na ABD ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo da eşlik ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sır gibi saklanan ABD programının detayları ortaya çıktı

iŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN ABD PROGRAMI

18:40'ta Boston'a varan olan Kılıçdaroğlu, 20:30'da konaklamak üzere Kendall Otel'e geçecek. Sabah programına MIT Üniversitesi ziyareti ile başlayacak Kılıçdaroğlu ardından Media laboratuvarını ziyaret edecek. Daha sonra Bob Lager ile toplantı yapacak. Programına Türk ögrencilerle söyleşi ile devam edecek olan CHP lideri sonrasında Bilge Yıldız ile görüşecek. Ardından MIT Nano Turu yaparak Dr. Mehmet Toner ile görüşecek.

11:10'da Prof. Joel Shulman ile görüşecek olan Kılıçdaroğlu bu görüşmenin ardından Washington'a uçacak, burada büyükelçi ile biraraya gelecek ve sonrasında John Hopkins Üniversitesi'nde ögrenciler ile soru-cevap etkinliğine katılacak.

Öğle programına 12:10'da Center Of American Progress ziyareti ile başlayacak olan Kılıçdaroğlu, yapılacak bir toplantının ardından Washington Post ziyareti ile Cemal Kaşıkçı için başsağlığı dileyecek. Ardından Kaşıkçı'nın arkadaşları tarafından kurulmuş bir dernek olan DAWN'ı ziyaret edecek. Daha sonra Blockchain Dernegi ile görüşerek, American Purpose ve Jeffrey Gedmin Derneği ile akşam yemeği yiyecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sır gibi saklanan ABD programının detayları ortaya çıktı

KAPALI GÖRÜŞME

13.10'da German Mashall Fund ile kapalı görüşme gerçekleştirecek olan CHP lideri ardından Amerika'da seçilmis Türkler (Ayhan Sırvancı Sawa, Tayfun Selen, Ajlan Kurdoğlu) ile görüşecek. Programını Türk gençlerle buluşma ile sürdürecek olan Kılıçdaroğlu ardından, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Büyükelçisi ve Mr. Bass Ulusal Eğitim Sendikası ile görüşecek ve Türkiye'ye dönecek.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek
İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama! Vali acı haberi duyurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
FOX TV’nin cahilliğine muhtarlar başkanından büyük tepki: Muhtarları yalanlarına alet etmesinler! FOX’ TV'yi kınıyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola maçını izledi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması‘nda açıklamalarda bulunuyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sır gibi saklanan ABD programının detayları ortaya çıktı
Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı
Yine şaşırtmadılar: CHP'li Yunus Emre LGBT'yi savunup Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı
Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' paylaşımı: 'Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı'
İsveç'in NATO iki yüzlülüğü! Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları polis eşliğinde gösteri yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barış için en çok çaba harcayan ülke Türkiye
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar
Muhalif gazeteci Şaban Sevinç'ten 'Kılıçdaroğlu hafız' iddiasına tepki: Allahım sen bana sabır ver
Başkan Erdoğan'dan Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama: Olayı istismar etmek insani değildir
AK Partili Mustafa Elitaş: Başörtüsü konusunda Kılıçdaroğlu'na akıl verdiler
Bakan Yanık’tan HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt: “Kirli siyasi oyunlarınıza engellilerimizi alet etmeyin!”
Mustafa Sarıgül canlı yayında Tahir Sarıkaya'yı azarladı
Yapımı biten 'Assos' ve 'Troya' tünelleri 11 Ekim Salı günü hizmete girecek
Kemal Kılıçdaroğlu bugün ABD'ye gidiyor
Bakan Kurum'dan 'TOKİ 1 milyon arsa 10 bin işyeri' açıklaması: Başkan Erdoğan detayları açıklayacak
Ankara’da koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Ankara’da koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Bursa’da maden alanındaki yüzlerce mezar açıldı, kemikler yeni yerlerine taşındı

Bursa’da maden alanındaki yüzlerce mezar açıldı, kemikler yeni yerlerine taşındı

Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış: Bu nasıl vicdansızlık

Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış: Bu nasıl vicdansızlık

'Bahşişli çağır' tartışması

'Bahşişli çağır' tartışması

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor