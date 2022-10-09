Ankara’nın gözde kuaförü dev organizasyonda jüri üyesi oldu

3-6 Ekim tarihleri arasında Antalya'da Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda Red&white Nenehatun Şubesi işletmecisi Zafer Alıcı jüri üyesi olarak görev aldı.200 kişinin katılımıyla düzenlenen organizasyonda dereceye girenlere ödülleri Federasyon Başkanı Bayram Karakaş'ın önderliğinde verildi. Organizasyonun ardından bir açıklama yapan jüri üyesi Zafer Alıcı “ Mesleğimizde genç arkadaşlarımızı daha ileriye taşımak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Ülke çapında yetenekli meslektaşlarımızın onore edilmesi bizim için son derece önemli. Böyle bir organizasyona katkıda bulunabildiğim için son derece mutluyum. Kendi işletmemde benimle birlikte çalışan genç kardeşim Cem Bozkurt da makas kesim branşında dereceye girdiği için ayrı bir mutluluk yaşıyorum” dedi.