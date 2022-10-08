Torba kanunda astsubayları ilgilendiren önemli karar

Görev başında ve emekli olan astsubay ve aileleriyle birlikte yaklaşık 1 milyon kişi görev tazminatı hakkının verilmesini bekliyor. Hükümet bu zamana kadar astsubayların meslekteki derece ile ek göstergelerine yönelik pek çok kanuni düzenlemeyi hayata geçirdi. Bedelli askerliği de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ek göstergelere yönelik düzenlemelerin yer aldığı torba kanunda astsubayları ilgilendiren hükümler yer aldı.

TBMM'de kabul edilen kanun kapsamında, astsubayların uzun süredir beklediği mesleğe başlamadaki derece ve kademelerde değişiklik gerçekleştirildi. Yapılan iyileştirmeler ile astsubaylar ve aileleri açısından büyük bir kazanım yaşandı.KARAR BEKLİYORLARHükümetten tazminat konusunda da bir adım beklediklerini aktaran Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, bekledikleri müjdenin 17 Ekim'in Astsubaylar Günü ve TEMAD'ın 38. Kuruluş Yıldönümü'nde almayı umduklarını söyledi.Dürgen, Genelkurmay Başkanlığı'nın 2012 yılında birinci dereceye yükselmiş astsubaylara görev tazminatı verilmesi teklifini yaptığını, astsubayların da beklenti içerisine girdiklerini belirtti. 2018 yılında, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirten Dürgen, '22 Ocak 2019'da, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları bizlere ve astsubaylarımıza Etiler Orduevi'nde konuyla ilgilenildiğini söyledi. Son olarak bu konuyu, 10 Ağustos'ta, Bakan Akar'a bir kez daha ilettik. Bakanlık süreci başlattı' ifadesini kullandı.İYİLEŞTİRME İSTİYORLARGörev başında 100-120 bin, 30-40 bin civarında da emekli astsubay bulunduğunu kaydeden Dürgen, 'Aileleri, dernek çalışanlarını da baz alırsak 1 milyon civarında hedef kitlemiz bulunuyor. Konunun biran önce yasalaşmasını talep ediyoruz' dedi. Yapılacak olan düzenlemeyle 3 ila 5 bin lira arası iyileştirme alabileceklerini dile getiren Dürgen, 'Oran dereceye göre değişecektir. Üç kademeli sistem olacaktır. 1-2 bin lira verilmesi dahi rahatlatıcı olacaktır' değerlendirmesinde bulundu.