  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Torba kanunda astsubayları ilgilendiren önemli karar

Görev başında ve emekli olan astsubay ve aileleriyle birlikte yaklaşık 1 milyon kişi görev tazminatı hakkının verilmesini bekliyor. Hükümet bu zamana kadar astsubayların meslekteki derece ile ek göstergelerine yönelik pek çok kanuni düzenlemeyi hayata geçirdi. Bedelli askerliği de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ek göstergelere yönelik düzenlemelerin yer aldığı torba kanunda astsubayları ilgilendiren hükümler yer aldı.

Ekleme: 8.10.2022 - 14:30 Güncelleme: 8.10.2022 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Torba kanunda astsubayları ilgilendiren önemli karar
TBMM'de kabul edilen kanun kapsamında, astsubayların uzun süredir beklediği mesleğe başlamadaki derece ve kademelerde değişiklik gerçekleştirildi. Yapılan iyileştirmeler ile astsubaylar ve aileleri açısından büyük bir kazanım yaşandı.

KARAR BEKLİYORLAR

Hükümetten tazminat konusunda da bir adım beklediklerini aktaran Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, bekledikleri müjdenin 17 Ekim'in Astsubaylar Günü ve TEMAD'ın 38. Kuruluş Yıldönümü'nde almayı umduklarını söyledi.

Dürgen, Genelkurmay Başkanlığı'nın 2012 yılında birinci dereceye yükselmiş astsubaylara görev tazminatı verilmesi teklifini yaptığını, astsubayların da beklenti içerisine girdiklerini belirtti. 2018 yılında, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirten Dürgen, '22 Ocak 2019'da, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları bizlere ve astsubaylarımıza Etiler Orduevi'nde konuyla ilgilenildiğini söyledi. Son olarak bu konuyu, 10 Ağustos'ta, Bakan Akar'a bir kez daha ilettik. Bakanlık süreci başlattı' ifadesini kullandı.

İYİLEŞTİRME İSTİYORLAR

Görev başında 100-120 bin, 30-40 bin civarında da emekli astsubay bulunduğunu kaydeden Dürgen, 'Aileleri, dernek çalışanlarını da baz alırsak 1 milyon civarında hedef kitlemiz bulunuyor. Konunun biran önce yasalaşmasını talep ediyoruz' dedi. Yapılacak olan düzenlemeyle 3 ila 5 bin lira arası iyileştirme alabileceklerini dile getiren Dürgen, 'Oran dereceye göre değişecektir. Üç kademeli sistem olacaktır. 1-2 bin lira verilmesi dahi rahatlatıcı olacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na tepki! 'Mitomani muzdarip'
Hüsnü Bozkurt’tan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Oy için türbana özgürlük çıkaramazsın, çıkar da görelim
Hakkari'de, doktora saldıran CHP'li başkan ile kardeşi serbest bırakıldı
MHP Lideri Bahçeli'den anayasa açıklaması! Parti olarak destek vereceğiz
MİT Kuzey Irak'ı PKK'ya dar etti: İki bölgede 6 terörist etkisiz
Zelenskiy’den BBC’ye şok açıklama: Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor
Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama
Ticari kredide faiz 12 puan düştü
İngiltere’de günde üç saat elektrik kesilecek
Uçak gemisini Girit'e yanaştıran ABD'den skandal paylaşım: Türkiye'ye üstü kapalı tehdit
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: Altılı masanın başardığı tek şey var o da masayı dağıtmak
Fatih Erbakan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi! 'CHP, LGBT yandaşlığına da son verecek mi?'
Prag'daki açıklamalar dünyanın gündeminde: Erdoğan Yunanları terletiyor
Mansur Yavaş’tan, Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren karara veto
Bakan Nebati açıkladı! 'Enflasyon aralık ayından itibaren düşecek'
İETT otobüsü önce yayaya sonra kaldırımdaki motosikletlere çarpıp kaçtı
Yunanistan yine provokasyon peşinde: İstanköy'e sözde 'Pontus Soykırımı Anıtı' diktiler
TOKİ'nin Örnek Tarım Köy projesinin açılışı gerçekleştirildi: 'Yüzyılda yapılacak işleri yirmi yıla sığdırdık'
Bakan Kirişci duyurdu: Dev destek ödemeleri hesaplara yatıyor
Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı

TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı

Twitter'a yeni özellik: Parasını ver tweet'ini düzelt

Twitter'a yeni özellik: Parasını ver tweet'ini düzelt

Yerli üretim İMECE ve TÜRKSAT 6A uydusu Cumhuriyet'in 100'üncü yılında fırlatılacak

Yerli üretim İMECE ve TÜRKSAT 6A uydusu Cumhuriyet'in 100'üncü yılında fırlatılacak

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi