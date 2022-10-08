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Doğu Karadeniz’de ilk 9 ayda 1 milyar dolar ihracat

Doğu Karadeniz Bölgesinde 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 972 milyon 462 bin dolar ihracat gerçekleşti.

Ekleme: 8.10.2022 - 17:50 Güncelleme: 8.10.2022 - 17:50 / Editör: Ozge Selin
Doğu Karadeniz’de ilk 9 ayda 1 milyar dolar ihracat
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu tarafından yapılan yazılı açıklama da, "2022 yılı ilk 9 ayında Trabzon'dan 702 milyon 626 bin 792 dolar, Rize'den 175 milyon 349 bin 645 dolar, Gümüşhane'den 49 milyon 398 bin 91 dolar ve Artvin'den 44 milyon 626 bin 934 dolar olmak üzere toplam 972 milyon 462 bin dolar ihracat gerçekleştirildiği belirtildi. Avrupa piyasalarının daralması sonucu talebi düşen fındık sektörü hariç bölge ihracatı ise yüzde 20 artış göstermiştir" denildi.



2022 yılı ilk 9 ayında, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler ise, 340 milyon 680 bin 52 dolar ile Fındık, 148 Milyon 262 bin 676 dolar ile Yaş Meyve Sebze, 145 milyon 493 bin 304 dolar ile Su ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri 141 milyon 10 bin 185 dolar ile Madencilik Ürünleri, 31 milyon 811 bin 469 dolar ile Taşıt Araçları ve Yan Sanayi olarak sıralandı.

Doğu Karadeniz Bölgesinden 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde 134 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirten Kalyoncu, "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve İtalya olmuştur. Bu ülkelerden Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 35, Rusya Federasyonu'na ihracatta ise yüzde 10 artış yaşanmıştır. İhracat yapılan ülkelerden Peru, Vietnam, Danimarka, Beyaz Rusya, Japonya, Şili ve Kazakistan'a yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz senenin aynı döneminden farklı olarak başta İrlanda, Slovenya ve Zambiya olmak üzere 13 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir" dedi.
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