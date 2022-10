'Bahşişli çağır' tartışması

Uygulama bazı yolcuların tepkisini çekerken, bazı taksiciler ise bu durumdan memnun. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Tayfun Üzülmez, 'Taksici geldi, hizmeti beğenmediğinizde yine de bahşişi ödemek zorunda kalacaksınız. Burada aslında taksi erişim süresini kısaltmak için ödemiş olduğumuz bir 'ön ödeme' var. Her ne kadar taksi erişim süresi kısa olsa da bu sefer bu rakamlar normalleşmeye başlayacak. Herkes bahşiş ödemeye başlayacağı için bu sefer bahşişler artmaya başlayacak' dedi.Taksi çağırma uygulamalarından birine 'Bahşişli Çağır' seçeneği eklendi. Uygulamaya getirilen bu güncelleme ile 'Bahşişli Çağır' özelliğini kullanarak taksi çağıranlar, şoföre bahşiş vereceğini önceden belirteceği için taksi bulmada öncelik sağlayabilecek. Bazı yolcular yeni özelliğe tepki gösterirken, taksicilerin bir kısmı ise yeni uygulamadan memnun kaldıklarını ifade etti.Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Tayfun Üzülmez, bu özelliğin bahşiş yerine 'ön ödeme' olduğunu belirterek, 'İnsanların bu uygulamayı kullanmasının temel sebeplerinden bir tanesi hangi kilometreyi ve ne ödeyeceğini varsayarak uygulamayı kullanmalarıdır. Bu tüketiciler aleyhine bir durum. Evet İstanbul'da taksi azlığı sorunu var. İstanbul'un nüfusu artsa da taksi sayısı hep yerinde kaldı. Taksi sayısının azlığı bu şekilde bir yöntemle giderilemez. Her ne kadar kar amacı güdülse de taksi hizmeti bir kamu hizmetidir. Şimdi siz en baştan taksiye binmeden sırf taksi hızlı gelsin diye taksi erişim süresi kısalsın diye öncesinden bir bahşiş ödüyorsunuz. Bu sefer bahşiş vermek istemeyen tüketicilerin bekleme süreleri arttıkça artacaktır. Böyle bir durumda taksiciler artık sadece bahşiş verenleri taksilerine almaya başlayacaklar. Bahşiş ödemek istemeyen tüketicilerimiz ise belki taksi bulamayacak. Bekleme süreleri daha önce 5 dakika ise bu nedenle 15 dakikaya çıkacak' dedi.Avukat Üzülmez, bahşiş miktarının her geçen gün artacağını ifade ederek, 'Bahşiş nedir? Normalde bir hizmet alırsınız ve hizmeti aldığınızda memnun ayrılırsınız. Gönlünüzden kopan bir para verirsiniz ama burada hizmeti almadan bir para garantisi veriyorsunuz. Taksici geldi hizmeti beğenmediğinizde yine de bahşişi ödemek zorunda kalacaksınız. Burada aslında taksi erişim süresini kısaltmak için ödemiş olduğumuz bir ön ödeme var. Her ne kadar taksi erişim süresi kısa olsa da bu sefer bu rakamlar normalleşmeye başlayacak. Herkes bahşiş ödemeye başlayacağı için bu sefer bahşişler artmaya başlayacak. Bugün 15 TL bahşiş verebiliyorsanız bu artık normalleşecek ve o bahşiş oranı 50 TL'ye çıkacak. Ancak aldığınız hizmet aynı kalacak. Biz bu sebeple bunu desteklemiyoruz. Konfederasyon olarak da uygulamanın sahiplerinin bu yöntemi bir kez daha düşünmesini istiyoruz. Kaldırabiliyorlarsa kaldırmalarını rica ediyoruz. Muhataplarıyla bir toplantı da yapılabilir' diye konuştu.