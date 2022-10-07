Meral Akşener'den sigara itirafı: Günde 2.5 paket içiyordum bıraktım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü Gazetesi'nin İstanbul merkezine yaptığı ziyaret ile gündeme geldi.Gazetecilerle bir araya gelen Akşener'in siyasi söylemlerinin yanı sıra günlük yaşantısı da konu oldu. Siyasi faaliyetlerin arasında beslenme ve sağlığına nasıl dikkat ettiği de merak konusu olan Akşener, sağlığını diyet yaparak koruduğunu söyledi.Akşener, yurt gezileri sırasında ikram edilen yemekleri ‘diyetteyim' diyerek reddettiğini ifade etti.Akşener, bir dönem sıkı bir sigara tiryakisi olduğunu da itiraf etti.Alınan bilgiye göre; önceden günde 2 buçuk paket sigara içittiğini, hayatındaki önemli değişikliklerin sigarayı bırakması ile gerçekleştiğini söyledi.81 kilodan 68 ‘e düşerek 13 kilo verdiğini belirten Akşener, Instagram üzerinden Diyetisyen Şeyda Coşkun'un kendisini yönlendirdiğini söyledi.Açıklamaların ardından, Akşener'deki değişimi gösteren karşılaştırmalı fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.