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TİP'li Kadıgil başörtüsü üzerinden yine nefret kustu: 'Bunlarla mücadele edilir'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü için "yasal güvence" açıklamasında bulunmuştu. Daha önce ezana hakaretler savuran eski CHP'li, şimdilerde TİP milletvekili olan Sera Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına sert tepki gösterdi. Gerçek yüzlerini ortaya çıkaran Kadıgil yaptığı açıklamada, "bunlarla müzakere değil mücadele edilir." ifadelerini kullandı.

TİP'li Kadıgil başörtüsü üzerinden yine nefret kustu: 'Bunlarla mücadele edilir'
Ekleme: 6.10.2022 - 16:47 Güncelleme: 6.10.2022 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
TİP'li Kadıgil başörtüsü üzerinden yine nefret kustu: 'Bunlarla mücadele edilir'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmış ve başörütüsünün yasal güvence altına alınması gerektiğini belirtmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına ilk tepki, eski CHP'li, TİP İstanbul Milletvekili ve Parti sözcüsü Sera Kadıgil'den geldi. Daha önce ezana hakaretleriyle bilinen Kadıgil bu kez de başörütüsü üzerinden nefret kustu. Kadıgil yaptığı açıklamada, Başörtüsü için yasa ya da Anayasa düzenlemesi için anca avcunuzu yalarsınız. Siyasal İslamla müzakere değil olsa olsa mücadele edilir' ifadelerini kullandı.

İşte Kadıgil'in o skandal açıklamaları:

EZANA HAKARET ETMİŞTİ

Sera Kadıgil CHP Parti Meclisi Üyesi olduğu dönemde şehitlerimize ve ezana sosyal medya hesabından hakaretler savurmuştu.

İşte Kadıgil'in o skandal tweetleri:

"O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inkemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!", "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'den tiksindiğim kadar",

"#Van'a yardım göndermetin gebersin p..enkler" tiplerini gördükçe çok korkuyorum... Mesele Türk olmaksa siz olayı giç anlamamışsınız ve annem.", "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uandıran ezan için camiyi asıp imamı mı keseyim?"
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