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Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev ve Azeri gazeteci arasında güldüren Soros diyaloğu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'ta temaslarını sürdürürken Aliyev ile birlikte bir muhabirin sorularını cevapladı. Aliyev'in "Bu Sorosçu" diyerek şakalaştığı muhabire Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dikkat et bu Sorosçular gazetecileri satın alıyor" diyerek göndermede bulundu. Liderlerin aralarında şakalaştığı renkli anlar objektiflere böyle yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev ve Azeri gazeteci arasında güldüren Soros diyaloğu...
Ekleme: 6.10.2022 - 18:23 Güncelleme: 6.10.2022 - 18:39 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev ve Azeri gazeteci arasında güldüren Soros diyaloğu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'ya gitti.

Erdoğan, tüm dünyanın yakından takip ettiği zirve öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan daha sonra Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Prag Kalesi'ne giriş yaptı. Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sohbet ederek ilerlerken Azeri basınına açıklamalarda bulundu.

'BU SOROSÇULAR GAZETECİLERİ SATIN ALIYOR'

İlham Aliyev'in Azadlıq Radyosu muhabiri için 'Bunlar Sorosçular' ifadesini kullanması üzerine Erdoğan ve Azeri gazeteci arasında renkli anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dikkat et bu Sorosçular gazetecileri satın alıyor' diyerek göndermede bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev ve Azeri gazeteci arasında güldüren Soros diyaloğu...
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