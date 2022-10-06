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Beyaz Gazete
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CHP’de panik! Bir günde maskeleri düştü

Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü düşmanlığını tek tek anlatan Başkan Erdoğan, ‘Samimiysen gel Anayasa ile çözelim’ çağrısı yaptı. CHP anında reddetti. Başkan Erdoğan, ‘Olacağı buydu çünkü bunlar yalancı’ dedi.

CHP’de panik! Bir günde maskeleri düştü
Ekleme: 6.10.2022 - 09:35 Güncelleme: 6.10.2022 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
CHP’de panik! Bir günde maskeleri düştü
Başkan Erdoğan'ın Anayasa teklifi sonrası CHP'den ilk açıklama CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, Twitter hesabından "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar.

Her gün Anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak" mesajını yayınlayarak yan çizdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan, Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" Alevilik üzerinden algı mühendisiliğine yönelerek anayasa teklifi yokmuş gibi davrandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da "Çok yalın, sade bir kanun teklifi sunduk. Şimdi huzurun, barışın peşindeyiz. Ayrışmayı reddeden bir zihniyetle hareket ediyoruz." Diyerek kaçak güreşti.

OLACAĞI BUYDU, ÇÜNKÜ YALANCILAR

Başkan Erdoğan CHP'den anayasa teklifine gelen yanıtları grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlarla ve daha sonra katıldığı festival açılışında kürsüden yanıt verdi: Olacağı buydu zaten, bunlar dürüst değil.

Yalancılar. Yasal düzenlemeye gerek yok çünkü şu anda zaten yasal teminat altında. Dürüstsen, samimiysen gel bu işi anayasal teminat altına alalım.Ülkenin tüm kurumlarında, bu iş en geniş anlamda yer alacak şekilde bir yere oturtalım. Bu teklifimizi Meclise getireceğiz. Meclise getirdikten sonra o ne yapacak? Desteklemeyecek. Ne kadar samimi olduğu her zaman olduğu gibi meydana çıkacak.

ZULMÜN MAĞDURLARI CHP LİDERİNE SES YÜKSELTTİ

28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek:

28 Şubat post modern darbesinin üzerinden çok uzun bir süre geçti. Mağduriyetlerimizi Erdoğan giderdi. Kılıçdaroğlu daha yeni bu açıklamaları gündeme getiriyor. Neden seçime yakın bir zamanda 28 Şubat'la yüzleşiliyor. Şimdi mi aklına geldi. Birçok mağdur mesleğinden oldu. Sözden ziyade davranış önemli.


28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas:

Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin bir karşılığı yok. Biz onların gerçek yüzlerini 19'lu yaşlarımızda gördük. Zulümlerinin izlerini kendi hayatlarımızda yaşadık. Erdoğan, özgürlükleri hayal edemeyeceğimiz noktalara getird


BU AYNI ZAMANDA BİR SAMİMİYET TESTİ

28 Şubat sürecinin başörtüsü mağdurlarından Nevin Öner Karakuş:

Eğer anayasaya girmezse bir yerlerde hep soru işareti kalacak. Bir şekilde devran değiştiği an insanların aynı zulmü yaşama ihtimali her zaman olacaktır. Bu aynı zamanda samimiyet testi. Bütün partilerin ortak payda da buluşup ortak bir paydada karar verirseler samimi olduklarını düşüneceğiz.
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