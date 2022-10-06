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Almanların ekonomiye bakışı kötümser...

Almanya'da yapılan bir ankete göre toplumun kahir ekseriyeti, ekonomik duruma olumsuz bakıyor.

Ekleme: 6.10.2022 - 21:54 Güncelleme: 6.10.2022 - 22:14 / Editör: Ozge Selin
Almanların ekonomiye bakışı kötümser...Piyasa araştırmacısı Infratest Dimap tarafından 'ARD-Deutschlandtrend' için yapılan anketin sonucuna göre her beş kişiden dördü mevcut ekonomik durumu 'kötü' olarak değerlendiriyor.

Verilerin, ülkedeki ekonomik durum değerlendirmesinin 2009'dan bu yana en kötü durumda olduğunu gösterdiği Almanya'da yaşayanların sadece yüzde 20'sinin ekonomik durumu iyi olarak tanımladıkları ifade edildi.

Ankete katılanların yüzde 53'ünün Almanya'daki ekonomik durumun bir yıl içinde bugünkünden daha kötü olacağına inandığı belirtildi.

Öte yandan, anket sonucuna göre fiyat artışlarına ilişkin endişelerin de yüksek olduğu, katılanların yüzde 57'sinin faturalarını ödeyemeyecek duruma gelmekten aşırı derecede endişe duydukları kaydedildi.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 70'nin federal hükümetin enerji arzını güvence altına alma konusundaki çalışmalarından da memnun olmadıkları belirtildi.
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