Komadaki yaşlı kadına eziyette flaş gelişme! Bakan Koca duyurdu: Özel hastanenin faaliyetleri durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel bir hastanede kaydedilen komadaki yaşlı bir hastanın üzerine para atıldığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.

İstanbul Ataşehir Bayındır Hastanesi'nde kaydan geçen sağlık çalışanlarının komadaki yaşlı kadına eziyet ettiğini görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu söyledi.'HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU'Bakan Koca kararı 'Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur.' sözleriyle duyurdu.'HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAKLAR'Koca sözlerini şöyle sürdürdü: 'Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez.'MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLMİŞTİBakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada soruşturmanın başlatıldığını belirterek 'Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek.' ifadelerini kullanmıştı