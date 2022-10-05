CHP'liler belediyeyi FETÖ imamıyla birlikte soydu! Avcılar Belediyesi'ndeki yolsuzlukta yeni gelişmeler

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Karaslan ile birlikte CHP'li Avcılar Belediyesi ihale komisyon başkanı ve üyelerinin de aralarında olduğu 19 şüpheliye operasyon yapılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık 19 kişi hakkında iddianamesini hazırladı.İddianamede sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu örgüte üye olma ve yardım etme" suçlarının işlendiği belirtildi. Sanıkların ayrıca "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik", "zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik" suçlarının cezalandırılmaları talep edildi.İHBARLA ORTAYA ÇIKTIİddianameye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar mailinde, Erkan Karaarslan'ın eğitim ve danışmanlık şirketine bazı belediyeler tarafından usulsüz ihalelerle para aktarıldığı öne sürüldü. Soruşturmaya konu olan Avcılar Belediyesinin 2015 ve 2016 tarihindeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörünce de rapor düzenlendiği anlaşıldı.Savcılık da bilirkişi incelemesi yaptırdı. İddianamede, elde edilen belgeler ve bilirkişi raporları doğrultusunda, "suç örgütünün Avcılar belediyesi yetkilileriyle danışıklı olarak hareket edip ihalelere fesat karıştırdığı ve ihale sürecinin tamamlanması sonrasında edimin ifası sırasında yaptığı usulsüzlüklerle kamuyu zarara uğrattığının anlaşıldığı" belirtildi.BELEDİYE YÖNETİCİLERİ TUTUKLUİddianamede, 28 Aralık 2021'de yapılan eş zamanlı operasyonla 18 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerden Erkan Karaarslan Mücahit Doğan, Çiğdem Şanlı, Eyüp Kara, Gökçe Sezer, Ramazan Kaya, Rasul Çetin ve Burçin Baykal'ın tutuklandığı kaydedildi.İddianamede Erkan Karaarslan'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, eski Avcılar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Burçin Baykal başta olmak üzere birçok belediye görevlisinin örgüte üye olduğu veya bilerek, isteyerek yardım ettiği belirtildi.İHALELERİ BÖYLE ALDILARKaraarslan'ın lideri olduğu suç örgütünün ihale süreci öncesinde ve sırasında belirli bir organizasyon içerisinde hareket ettiği, irtibatlı olduğu belediye personellerinin yardımıyla kamu ihaleleri aldığı anlatıldı. İddianameye göre, ihale sürecinde ilk aşamada örgüt liderinin yönlendirdiği firmalardan teklif alınması sağlanıyor, yaklaşık maliyet hesaplama sürecine müdahale ediliyordu.Bu şekilde pazarlık usulü uygulanacak ise yaklaşık maliyetin pazarlık usulü için kanunda belirlenen üst sınırın altında bırakılıyor, açık ihale usulü uygulanacak ise önceden belirlenen yaklaşık maliyetin tespit edilmesi sağlanıyordu.İkinci aşamada, ihale sırasında örgüt lideri tarafından tek bir merkezden yönetilen firmalar eşgüdümlü olarak hareket ediyor, önceden görevlendirilen firmalar ihale dokümanını satın alıyor, belirlenen firmalar anlaşmalı olarak ihaleye katılıyordu.Bu şekilde uygulanan kurguyla ihalenin adrese teslim olarak daha önce belirlenen suç örgütünün kontrolündeki firma üzerine bırakıldığı tespit edildi. İhalelerdeki usulsüzlükler savcılığın iddianamesinde tek tek sıralandı.