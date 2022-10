Anadolu rüzgarı Tuzla'da esiyor...

Tuzla Belediyesi ile hemşehri dernekleri, Anadolu'nun her köşesini tadıyla, müziğiyle, kültürüyle Tuzla'ya taşıyor. 33 şehrin hemşehri dernekleri yerel tatları ve yöresel kültürleriyle 23 Ekim'e kadar Tuzla'yı renklendirecek. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla'dan Anadolu'ya Kültürler Buluşması” programına katılarak tüm hemşehri derneklerini ziyaret etti. Kendisine her yöreden ikram edilen yemekleri tadan Başkan Yazıcı, halay da çekti. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı,” Büyük bir mega kentte gelenek ve göreneklerimizi yaşayıp, aynı zamanda bu kentin içerisinde yaşarken, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak ortak paydada buluşmaya çalışıyoruz. Tuzla'da ve İstanbul ortak paydasında birlikteyiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için hep beraber gelenek ve göreneklerimizi yaşatıyoruz” dedi.Tuzla Belediyesi, Anadolu'nun eşsiz kültürünü İstanbullularla buluşturmak için özel bir program düzenledi. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Tuzla, Anadolu'nun irfanını hemşehri dernekleri ile birlikte Tuzla Marina'da düzenlenen “Tuzla'dan Anadolu'ya Kültürler Buluşması” programın ile tazeliyor. 33 şehrin hemşehri dernekleri yerel tatları ve yöresel kültürleriyle 23 Ekim'e kadar İstanbulluları Tuzla'da ağırlayacak. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'dan Anadolu'ya Kültürler Buluşması programına katılarak tüm hemşehri derneklerini ziyaret etti. Başkan Yazıcı'ya, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da eşlik etti. Başkan Yazıcı, programa katılan tüm hemşehri derneklerinin stantlarını gezerek yöresel yemeklerinden tattı. Başkan Yazıcı, Tuzla Belediyesi Halk Oyunları ekibi ile halay çekti.“BİZ ANADOLU MAYASI İLE YOĞRULMUŞ BİR MİLLETİZ”Program sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Hemşehri dernekleri ile 12-13 yıldır yapmaya çalıştığımız Tuzla'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Tuzla'ya mottosu ile yapmış olduğumuz programımızdayız. Tuzla Anadolu doludur. İstanbul Anadolu doludur. Dolayısıyla biz Anadolu mayası ile yoğrulmuş bir milletiz. Bu nedenle çok güçlüyüz. Anadolu irfanı bizim yaşadığımız ve nefes aldığımız, rızkımızı kazandığımız yere hürmet etmeyi de emreder. Dolayısıyla biz hem atalarımızın hem yaşadığımız, doğduğumuz, büyüdüğümüz Tuzla'dan Anadolu'ya hürmet etmeyi her zaman gösteriyoruz. Aslında büyük bir mega kentte yaşarken gelenek ve göreneklerimizi yaşayıp, aynı zamanda bu kentin içerisinde, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak ortak paydada buluşmaya çalışıyoruz. Tuzla'da ve İstanbul ortak paydasında birlikteyiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için hep beraber gelenek ve göreneklerimizi yaşatıyoruz” dedi.“TUZLA ORTAK PAYDASINDA BİRLEŞİP, TUZLAMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ”Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Demokratik bir yapının oluşması için örgütlü bir toplum gerekir. Örgütlü toplumda ise en önemli dinamiklerden birisi hemşehri dernekleridir. Sivil toplum kuruluşlarının en aktif ve yaygın çalışan türlerinden birisi olan hemşehri dernekleri ile biz toplumumuzda katılımcı demokrasiyi arzu ettik. Tuzla'da nerede doğmuş olursak olalım, nereden geliyorsak gelelim Tuzla ortak paydasında birleşip, Tuzlamızı güçlendiriyoruz. Hemşehri derneklerimiz hem demokrasimiz için hem de toplumumuz için çok önemli bir dinamiktir” dedi.“TUZLA HIZLA GELİŞİYOR VE GÜZELLEŞİYOR”AK PARTİ Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise,” Anadolu'nun kültürünün yaşatılması konusunda ben Şadi Başkanımı kutluyorum. Öteden beri takip ediyorum. Buradaki etkinliklere geliyorum. Tuzla hızla gelişiyor ve güzelleşiyor. Bir diğer taraftan da Anadolu'nun kültürünün yaşatılması konusunda her sene birkaç sefer böyle etkinlikler düzenleniyor.” dedi.