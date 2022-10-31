CHP’li belediyenin sabıkalı bürokratları! 4 bürokrat hapis cezası aldı, Çerçioğlu mahkeme kararını uygulamadı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olkaç, Sağlık Daire Başkan Vekili Ahmet Balcı, İmar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Çetin, ve Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar 'görevi kötüye kullanma' suçundan Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme sanıkların TCK'nın 53'üncü maddesine göre hapis cezası almalarından dolayı belediyedeki görevlerinden yoksun bırakılmasına karar verdi. Bürokratların yerel mahkeme kararına itiraz etti ancak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadı. Mahkeme kararını uygulamayan CHP'li başkan Özlem Çerçioğlu suç işledi.Çerçioğlu'nun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aykırı hareket eden bürokratlarını görevde tutarak suç işlemeye devam etmesi büyük tepki çekti.CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olkaç, Sağlık Daire Başkan Vekili Ahmet Balcı, İmar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Çetin, ve Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar hakkında savcılık tarafından 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.İddianame Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 4 bürokrat karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanıkların üzerlerine atılı görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri kanaatine varılarak her biri hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.Mahkeme ayrıca sanıkların TCK'nın 53'üncü maddesine göre hapis cezası almalarından dolayı belediyedeki görevlerinden yoksun bırakılmasına karar verdi. Sanıklar yerel mahkeme kararına itiraz ederek dosyalı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını onadı.Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak (1);a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (2),c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılır.