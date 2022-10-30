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Zelenskiy: Rusya gıda krizini kasıtlı olarak ağırlaştırmaya başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Rusya gıda krizini kasıtlı olarak Eylül ayında ağırlaştırmaya başladı. Kelimenin tam anlamıyla denizlerde bugün 2 milyon tondan fazla tahıl bulunuyor. Bu 7 milyon tüketici için durumun ağırlaştığını gösteriyor" dedi.

Zelenskiy: Rusya gıda krizini kasıtlı olarak ağırlaştırmaya başladı
Ekleme: 30.10.2022 - 09:21 Güncelleme: 30.10.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy: Rusya gıda krizini kasıtlı olarak ağırlaştırmaya başladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yaşanan savaş ve bazı anlaşmalardan çekilme süreçleriyle yeni açıklamalarda bulundu.

Rusya ile süren esir takası süreçlerinde bugün Rusya’dan 52 kişiyi geri aldıklarını belirten Zelenskiy, "Bugün, Rus esaretinden 50 savunucumuzu ve 2 sivilimizi geri almayı başardık. Bunların arasında Ulusal Muhafız, Deniz Kuvvetleri, sınır muhafızları, güvenlik güçleri askerleri vardı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın, Kırım açıklarında Rusya’nın Karadeniz filosuna saldırdığı gerekçesiyle tahıl anlaşmasından çekilen Rusya’ya cevap veren Zelenskiy, "Eylül ayından bugüne güzergahında seyredemeyen 176 gemi tahıl koridorunda birikmiş durumda. Bazı tahıl taşıyıcıları 3 haftadan beri bekliyor. Bu Rusya’nın kıtlık sorununu Afrika ve Asya’ya yayma niyetidir. Kelimenin tam anlamıyla denizlerde bugün 2 milyondan fazla tahıl bulunuyor. Bu 7 milyon tüketici için durumun ağırlaştığını gösteriyor. Bu karar görünüşe göre Rusya tarafından Eylül ayında alındı. Rusya’nın tahıl girişimi sırasında Deniz Kuvvetlerimize en az iki kez saldırması da önemli. Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin garantörlerinden biri olmuştur ve olmaya devam edebilir" dedi.

Rusya’nın, İran’dan alınan insansız hava araçlarına karşı önemli ölçüde savunma geliştirdiklerini ifade eden Zelenskiy, "Cumartesiden beri 1 hafta boyunca 40’dan fazla İran’a ait saldırı hava aracı, önemli sayıda Rus füzesi, 6 saldırı helikopteri ve birkaç uçak vuruldu" ifadelerini kullandı.
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