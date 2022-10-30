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İngiltere'de mülteci merkezine bombalı saldırı

İngiltere'deki Dover Limanı’nda bulunan mülteci işlem merkezine el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlendi.

Ekleme: 30.10.2022 - 22:57 Güncelleme: 30.10.2022 - 22:59 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de mülteci merkezine bombalı saldırı
İngiltere'de bir kişi mülteci merkezini hedef aldı. Ülkenin güneyindeki Dover Limanı'ndaki Sınır Kuvvetleri'ne ait mülteci işlem merkezine el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırgan, havai fişek bağladığı 3 benzin bidonunu merkeze doğru fırlatırken, EYP'lerden 2'sinin patlaması sonucu merkezin dışında yangın çıktı. İngiltere basınında yer alan haberlerde, saldırının ardından şüphelinin yakındaki bir benzin istasyonuna gittiği ve kendisini asarak intihar ettiği belirtildi. Merkezde çıkan yangın ise kısa sürede itfaiye tarafından söndürüldü.

"OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR"

Yerel saatle 11.22'de olay yerine çağırıldıklarını bildiren Polis Sözcüsü, "Memurlar, İçişleri Bakanlığı'nın göçmenlik binasına 2 ila 3 yanıcı cihazın atıldığını belirledi. Olayda bir hafif yaralanma bildirildi. Şüpheli belirlendi ve bulundu. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor" dedi.

Dover'dan Muhafazakar Parti Milletvekili Nathalie Elphicke yaptığı açıklamada, olayı "şok edici" olarak nitelendirerek, "Bugün Dover'daki olay beni derinden sarstı. Durumla ilgili olarak Göçmenlik Bakanıyla görüştüm. Tüm düşüncelerim bu olaydan etkilenen herkesle birlikte" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise, "Dover'daki olayın ve polisin katılımının farkındayız. Bu aşamada daha fazla yorum yapmak uygun değildir" dedi.
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