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MSB duyurdu: İki terörist daha etkisiz halde...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen iki PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: İki terörist daha etkisiz halde...
Ekleme: 3.10.2022 - 20:06 Güncelleme: 3.10.2022 - 20:15 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: İki terörist daha etkisiz halde...
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada 'Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!' ifadeleri kullanıldı.

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