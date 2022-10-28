Baba Vanga'nın kehaneti o ülkede paniğe neden oldu! Gergin bekleyiş...

Dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olan Baba Vanga'nın kehaneti bir ülkede paniğe neden oldu. Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri arasında yer alan o detay nedeniyle ülkede gergin bekleyiş sürerken önümüzdeki 2 ayın çok tehlikeli olduğu iddia edildi.Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetleri arasında nükleer felaket uyarısı var. Baba Vanga, daha önce Çernobil felaketini bilmişti.Bu durum da Rusya tarafından gelen nükleer felaket uyarısının gerçek olup olmayacağı endişelerini artırıyor.Güneş fırtınaları birkaç aydır Dünya'yı tehdit ediyor. Baba Vanga'nın uyarılarına göre ise Dünya'ya daha önce hiç görülmemiş büyüklükte bir Güneş fırtınası çarpacak. Bu durum sonucunda da tüm dünya karanlığa gömülebilir.Güneş fırtınaları sonucunda çok büyük çapta elektrik santrali etkilenebilir. Uzmanlar, daha önce böyle bir durumunun benzerinin yaşandığına dikkat çekiyor.Hatta bazı uzmanlar, Güneş patlamaları nedeniyle yaşanan hasarın çok çok büyük olacağını ve dünyanın uzun yıllar Karanlık Çağ'a dönebileceğini düşünüyor.Baba Vanga'ya göre dünyaın yörüngesinin rotası da değişiyor. Ancak bu rota değişiminin ayrıntısı bilinmiyor. Baba Vanga'ya göre bu değişiklik yıkıcı sonuçlara neden olacak.Nitekim Dünya'nın yörüngesindeki en ufak bir değişim bille Dünya'da ciddi sonuçları olan felaketlere yol açabilir.2023 yılında Baba Vanga'ya göre büyük bir ülke, insanlar üzerinde biyolojik silah denemeleri yapacak. Bu deneme binlerce insanın ölümü ile sonuçlanacak.Bu durumda ise gözler Çin'e çevrildi. Her ne kadar Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu türden denemeleri yasaklasa da Çin'in uzun süredir biyolojik silah çalışmaları yaptığı iddia ediliyor.Baba Vanga'nın başka bir 2023 kehaneti ise normal doğumların son bulmaya başlayacağı. Ona göre laboratuvar ortamında doğumlar başlayacak ve yaygınlaşacak.'Balkanların Nostradamus'u' olarak anılan ünlü kahin, görme duyusunu küçük yaşta yitirmiş. Ölene kadar Bulgaristan'da yaşayan Baba Vanga özellikle Kovid-19'u bilmesiyle gündeme geliyor.