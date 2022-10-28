Adalet Bakanı Bozdağ'dan skandal görüntülere tepki: İşte CHP'lilerin hukuk anlayışı

Yalova Belediyesinde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, güveni ve görevi kötüye kullanma, zimmet ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler ve belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılan iş ve işlemlerle' ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında yaklaşık 3 yıl önce görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuksuz yargılanmasına devam edildi.Görülen davada Salman'ın avukatları, dosyanın birleştirilmemesini, CHP'li Salman'ın, DP'li eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal'dan ayrı olarak tek başına yargılanmasını talep etti. Salman'ın avukatı Deniz Baykal, 'Müvekkilim Vefa Salman suçsuzdur. Görevine iade edilmesi gerekiyor. Vefa Salman'ın tek yargılanmasını diliyoruz' dedi.MAHKEME TALEBİ REDDETTİ CHP'LİLER SALONU KARIŞTIRDICHP'li Salman'ın avukatı Deniz Baykal'ın Salman'ın tek başına yargılanma talebini değerlendiren mahkeme heyeti, talebi uygun bulmayarak reddetti. Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mahkeme heyetine bağırarak itiraz etti.CHP'li grup, 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine hakarete varan üslup kullanarak salonu terk etti. Seyit Torun, 'Tetikçilik yapmayın' diye hakarette bulunurken, Ali Mahir Başarır ise parmak salladığı mahkeme başkanına, 'Sana yazıklar olsun' diye bağırdı.BAKAN BOZDAĞ: İŞTE CHP'NİN HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞIİşte bu yaşananların ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Bakan Bozdağ, CHP'li isimlerin yargıyı tehdit ettiğini belirterek durumu 'Hukuk tanımamazlık' olarak niteledi.Bozdağ sosyal medya üzerinden şunları paylaştı: CHP'lilerin yaptığı; hukuk tanımamazlıktır, haddini bilmemezliktir yargı görevini yapanı ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüstür yargı görevi yapanları tehdittir yargı görevi yapanlara saygısızlıktır hakarettir. Bu ilkelliği reddediyoruz. İşte CHP'nin hukuk devleti anlayışıTürkiye,hukuk devletidir. Hiç kimse hakim ve savcılarımıza emir ve talimat veremez,tavsiye ve telkinde bulunamaz. Hiç kimse hakim ve savcılarımıza hakaret edemez. Hiç kimse,hakim ve savcılarımızı tehdit edemez.'HADDİNİ VE KENDİNİ BİLMEZLİKTİR'Mahkemeler; adaletin tecelli ettiği, hak ve hakikatin tespit edildiği, herkese hakkının ve hakettiğinin verildiği yerlerdir. Mahkemelerde hukuk tanımazlığa asla izin verilmez. Yargılama düzenini bozanın,düzen kuran usul kurallarının uygulanmasından şikayet hakı yoktur.Kanun önünde herkes eşittir. Milletvekili veya siyasi bir kişilik olmak,hiç kimseye mahkemeye,hakim ve savcıya saygısızlık, hakaret ve tehdit etme hakkı vermez. Taşıdığı unvanı ya da sıfatı istismar etmek marifet değil,olsa olsa haddini ve kendini bilmemezliktir.