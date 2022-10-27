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TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi...

SancaktepeTEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istimatinde uzun araç kuyrukları oluştu

Ekleme: 27.10.2022 - 01:30 Güncelleme: 27.10.2022 - 01:34 / Editör: Ozge Selin
TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi...Kaza, saat 20.00 sıralarında Sancaktepe TEM Otoyolu Çamlıca gişeleri yakınında Ankara istikametinde meydana geldi. Yolcu otobüsü, trafiğin yavaşlamasıyla önünde duran Ferhat K.'nin kullandığı otomobile çarptı. Savrulan otomobil önündeki kamyonete vurdu.

ŞOFÖR SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Kazada araç içinde sıkışan otobüs şoförü yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan şoförü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otobüste bulunan diğer yolcular başka araçlara bindirilerek olay yerinden götürüldü. Kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi...

'FREN YAPTIM SONRASINI HATIRLAMIYORUM'

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Ferhat K., 'Önümdeki araç fren yaptı, ben de fren yapmak zorunda kaldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Arkadan otobüsün geldiğini gördüm. Bana arkadan otobüs vurdu ben de kamyonete vurdum' dedi.

TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi...

'KAZA OLDUĞUNDA KAFAMI ÇARPTIM'

Yolculardan Arzu Dalgıç ise, 'Ben en arkada oturuyordum. Kazanın nasıl olduğunu bilmiyorum, kaza olduğunda kafamı çarptım. Oradan anladım kaza olduğunu' dedi.
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