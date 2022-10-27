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Mahkemede hakimin üzerine yürüyen CHP'liler dışarıda da terör estirdi

Yalova Belediyesi’ndeki zimmet duruşmasında verilen ara karara tepki göstererek hakimlerin üzerine yürüyen CHP'liler dışarıda da terör estirdi. Adliye koridorunda hakimleri hedef almayı sürdüren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Halkın iradesini gasbediyorsunuz. Yazıklar olsun. Hakimmiş. Neyin hakimisin sen. Ahlaksız herif." diye bağırdı.

Mahkemede hakimin üzerine yürüyen CHP'liler dışarıda da terör estirdi
Ekleme: 27.10.2022 - 22:20 Güncelleme: 27.10.2022 - 22:31 / Editör: Ozge Selin
Mahkemede hakimin üzerine yürüyen CHP'liler dışarıda da terör estirdi
Yalova Belediyesi'ndeki 20 milyon 739 bin 664 liralık zimmet soruşturması çerçevesinde açılan davanın 9'uncu celsesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

CHP'li milletvekilleri, yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın duruşmasında olay çıkardı. İstedikleri karar çıkmayınca mahkeme heyetinin üzerine yürüyüp hakaretler yağdıran CHP'liler, salondan kendi partilileri tarafından çıkarıldı.

DIŞARIDA DA TERÖR ESTİRDİLER

Adliye koridorunda hakimleri hedef almayı sürdüren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 'Halkın iradesini gasbediyorsunuz. Yazıklar olsun. Hakimmiş. Neyin hakimisin sen. Ahlaksız herif.' diye bağırdı.

SORUŞTURMA VE DAVA SÜRECİ

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

'Denetim görevini ihmal', 'irtikaba göz yumma' ve 'zimmet' suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 kişinin tahliye edilmesiyle dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.
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